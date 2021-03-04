كواليس جلسة رئيس الزمالك مع اللاعبين قبل مواجهة الترجي

عقد اللواء المستشار عماد عبد العزيز، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك، جلسة تحفيزية مع لاعبي الفريق في فندق الإقامة.

وطالب المستشار عماد عبد العزيز اللاعبين، ببذل أقصى جهد لديهم لتحقيق الفوز على الترجي وإسعاد جماهير الزمالك.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانه الأول بتونس، على ستاد رادس الفرعي، في تمام الساعة الخامسة بتوقيت تونس، السادسة بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، وهو نفس موعد المباراة.

ويلتقي الفريق الأول بالنادي مع الترجي التونسي، يوم السبت المقبل، في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة لمنافسات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.