قررت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد، إعادة المراقب الطبي إلى مباريات الدوري الممتاز خلال الفترة المقبلة.
ومن المقرر أن تكون مسؤولية المراقب الطبي تتمثل فى رفع التقارير لمراقبي المباريات بشأن عدم قيام أي نادِ بعمل مسحات للاعبين.
وسبق أن ارسلت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد خطابا إلى مسؤولى اندية الدورى تضمن فرض غرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه على كل لاعب يشارك ضمن مباريات المسابقات المحلية في الدوري بدون إجراء مسحة فيروس كورونا.
يأتي ذلك في ظل إعتراض معظم الأندية على قرار اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد تحمل تكاليف مسحات كورونا في قادم الأيام.
يذكر ان أندية الدورى الممتاز رفضت تحمل اى تكاليف خاصة بإجراء مسحات كورونا في الدورى المحلي كما رفضت سداد مبلغ مالي بلغت قيمته ٢٤ مليون جنيه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قرار جديد من اتحاد الكرة لإلزام أندية الدورى على مسحات كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.