مسحة طبية لـ الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب بدوري أبطال أفريقيا

خضع الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي لمسحة طبية اليوم استعدادا لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي المقرر لها السبت المقبل في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الاولي بدوري أبطال أفريقيا.

وخضع الفريق الأحمر طبقًا للإجراءات الاحترازية التي يقرها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قبل تلك المباريات.

ومن المقرر أن يخوض الفريق الأحمر مرانه الرئيسي بعد قليل استعدادا لتلك المباراة.

ويلتقي الأهلي مع فيتا كلوب في التاسعة من مساء بعد غد السبت بإستاد القاهرة بدوري أبطال أفريقيا.