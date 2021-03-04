لا بديل عن الفوز.. يوفيتش يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة وادي دجلة بالدوري

أعلن الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الإسماعيلى بقيادة يوفيتش قائمة فريقه لمواجهة وادى دجلة غدًا الجمعة فى إطار لقاءات الجولة الخامسة عشرة من منافسات الدوري الممتاز.

وضمّت قائمة الدراويش كلاً من :

حراسة المرمى: محمد مجدي، محمد فوزي

خط الدفاع :حسين السيد، رضوان شريفي، مروان الصحراوي، محمد هاشم، أحمد كاستيلو .

خط الوسط : عماد حمدى، زياد طارق، محمود دونجا، عمر الوحش، محمد حسن، محمد عادل، أحمد مدبولي، نادر رمضان، مصطفى فارس.

خط الهجوم.. شيلونجو، شكرى نجيب، محمد الشامي، فخر الدين بن يوسف، أري بابل.

ويدخل الإسماعيلى مباراته مع وادى دجلة رافعا شعار لا بديل عن الفوز من أجل تصحيح موقفه بجدول ترتيب المسابقة خاصة إنه يقع فى المركز قبل الأخير برصيد 9 نقاط فقط لا غير .