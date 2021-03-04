نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص وأهداف مباراة برشلونة ضد إشبيلية فى كأس إسبانيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة قام فريق برشلونه بحجز مقعده في نهائي كأس ملك إسبانيا، وأعلن ذلك بعد الفوز الدرامي على ضيفه إشبيلية بثلاثة أهداف بدون مقابل، بعد إتمام الأشواط الإضافية في المباراة التي أقيمت في ملعب كامب نو، وفقا لمنافسات إياب الدور نصف النهائي من المسابقة، بمباراة تثير الجدل وشهدت أحداث كثيرة.

وتم انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بفوز برشلونة بهدفين دون مقابل، وخسر البارسا أمام إشبيلية بهدفين دون مقابل في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، وتمت المباراة على ملعب رامون سانشيز بيزخوان في تاريخ 10من فبراير الماضي، وتأهل الفريق الكتالوني بمجموع المبارتان 3-2.

حيث قام الفرنسي عثمان ديمبيلي بتسجيل هدف برشلونة الأول في الدقيقة 12 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، وقام فاكليك حارس إشبيلية بالإكتفاء فقط للنظر إليها، ويعد هو الهدف الأول الذي سجلته إشبيلية ماشي في كأس إسبانيا الموسم الحالي.

وكان من المتوقع أن يسجل برشلونة الهدف الثاني، ولكن لم يحدث ذلك بسبب إخراج أكونيا مدافع إشبيلية الكرة من على خط المرمى، بعد قيام ليونيل ميسي بشوطة رائعة، وفي الشوط الثاني، ردت العارضة بتسديدة رائعة لجوردي ألبا ظهير برشلونة في الدقيقة 67 من المباراة.

وفي الدقيقة 72 نجح الألماني مارك تير شتيجن حارس برشلونة في مواجهة ركلة جزاء أصيبت من الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس، وفي الوقت المتبقي من المباراة قام برشلونة بضغطة لتسجيل الهدف الثاني والتعادل في نتيجة المبارتين، وتحقق ذلك بواسطة رأسية جيرارد بيكيه في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

وفي الدقيقة الخامسة من الشوط الإضافي الأول، سجل البديل الدنماركي مارتن برايثوايت هدف برشلونة الثالث من ضربة رأس، مما تسبب في انتصار درامي لفريقه، وتعرض ثنائي إشبيلية فرناندو ريجس ولوك دي يونج للطرد في الدقيقة 90 والدقيقة 103 من المباراة، وسيواجه برشلونة الفائز من لقاء ليفانتي وأتلتيك بيليارو المقرر له مساء الخميس في المباراة النهائية، بعد أن تم التعادل بين الفريقين ذهابا 1_1.

وقام البارسا بقيادة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بالإضافة إلى الثنائي بيدري وعثمان ديمبيلي في الخط الهجومي للفريق، وغاب عن برشلونة في مواجهة الليلة كل من رونالد اراوخو، ميراليم بيانيتش، آنسو فاتي بسبب الإصابة.