نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص وأهداف مباراة برشلونة ضد إشبيلية فى كأس إسبانيا في المقال التالي
عمر شويل - جدة قام فريق برشلونه بحجز مقعده في نهائي كأس ملك إسبانيا، وأعلن ذلك بعد الفوز الدرامي على ضيفه إشبيلية بثلاثة أهداف بدون مقابل، بعد إتمام الأشواط الإضافية في المباراة التي أقيمت في ملعب كامب نو، وفقا لمنافسات إياب الدور نصف النهائي من المسابقة، بمباراة تثير الجدل وشهدت أحداث كثيرة.
وتم انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بفوز برشلونة بهدفين دون مقابل، وخسر البارسا أمام إشبيلية بهدفين دون مقابل في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، وتمت المباراة على ملعب رامون سانشيز بيزخوان في تاريخ 10من فبراير الماضي، وتأهل الفريق الكتالوني بمجموع المبارتان 3-2.
حيث قام الفرنسي عثمان ديمبيلي بتسجيل هدف برشلونة الأول في الدقيقة 12 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، وقام فاكليك حارس إشبيلية بالإكتفاء فقط للنظر إليها، ويعد هو الهدف الأول الذي سجلته إشبيلية ماشي في كأس إسبانيا الموسم الحالي.
وكان من المتوقع أن يسجل برشلونة الهدف الثاني، ولكن لم يحدث ذلك بسبب إخراج أكونيا مدافع إشبيلية الكرة من على خط المرمى، بعد قيام ليونيل ميسي بشوطة رائعة، وفي الشوط الثاني، ردت العارضة بتسديدة رائعة لجوردي ألبا ظهير برشلونة في الدقيقة 67 من المباراة.
وفي الدقيقة 72 نجح الألماني مارك تير شتيجن حارس برشلونة في مواجهة ركلة جزاء أصيبت من الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس، وفي الوقت المتبقي من المباراة قام برشلونة بضغطة لتسجيل الهدف الثاني والتعادل في نتيجة المبارتين، وتحقق ذلك بواسطة رأسية جيرارد بيكيه في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.
وفي الدقيقة الخامسة من الشوط الإضافي الأول، سجل البديل الدنماركي مارتن برايثوايت هدف برشلونة الثالث من ضربة رأس، مما تسبب في انتصار درامي لفريقه، وتعرض ثنائي إشبيلية فرناندو ريجس ولوك دي يونج للطرد في الدقيقة 90 والدقيقة 103 من المباراة، وسيواجه برشلونة الفائز من لقاء ليفانتي وأتلتيك بيليارو المقرر له مساء الخميس في المباراة النهائية، بعد أن تم التعادل بين الفريقين ذهابا 1_1.
وقام البارسا بقيادة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بالإضافة إلى الثنائي بيدري وعثمان ديمبيلي في الخط الهجومي للفريق، وغاب عن برشلونة في مواجهة الليلة كل من رونالد اراوخو، ميراليم بيانيتش، آنسو فاتي بسبب الإصابة.
- "Free Fire" طريقة تحميل لعبة فري فاير 2021 جواهر لا نهائية اخر اصدار
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ملخص وأهداف مباراة برشلونة ضد إشبيلية فى كأس إسبانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.