موعد مباراة النصر والاتفاق والقنوات الناقلة ksa sports وجدول ترتيب الدوري السعودي

يستضيف ستاد الأمير محمد بن فهد مباراة النصر ضد الاتفاق يوم الجمعة الموافق 5 مارس 2021 في الجولة الثانية والعشرين من مباريات الدوري السعودي الذي كان يأمل فريق النصر في العودة لمنصات تتويجه هذا الموسم من جديد بعد أن حقق اللقب بجدارة الموسم قبل الماضي، وتواجد في الوصافة الموسم الماضي بعد فريق الهلال حامل اللقب حاليا، ولكن مسار العالمي هذا الموسم لم يكن على المستوى المطلوب رغم نتائجة المميزة في دوري أبطال آسيا التي بلغ فيها الدور نصف النهائي وخرج بركلات الترجيح أمام بيروزي الإيراني، ولكن مشواره الناجح ذلك لم يستمر بالمرة في الدوري ببداية الموسم الذي شهد تعثرات كثيرة للفريق وبقاؤة في أسفل الجدول قبل أن يستعيد بعض قوته من جديد ويعود للمنافسة، ولكنها عودة لم تؤهله حاليا للتواجد في المربع الذهبي، وسيقام موعد مباراة النصر والاتفاق في السادسة وثلث مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

النصر في مهمة صعبة خارج ملعبه أمام الاتفاق ساعيا لتحقي فوز يعود به لمسار الانتصارات من جديد بعد أن حاد مجدا عنه بتعادله بشق الأنفس في آخر مبارياته التي خاضها في الجولة الماضية على ملعبه أمام أبها، حيث انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق في مباراة سجل فيها ستراندبيرج هدف أول لأبها في الدقيقة العاشرة أولا، قبل أن يتعادل سامي النجعي للنصر بعد ربع ساعة من بداية الشوط الثاني، ولكن ستراندبيرغ تمكن من تسجيل هدف ثاني لفريقه قبل ربع ساعة من نهاية المباراة التي تمكن فيها النجعي من إدراك التعادل للنصر في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

هدف النجعي المتأخر اقتنص به لفريقه نقطة رفع بها رصيده إلى 29 نقطة جمعها من خوض 21 مباراة تمكن فيها من تحقيق ثمانية انتصارات، وتعادل في خمس،، وخسر ثمانية متواجدا في المركز السابع في جدول الترتيب بفارق الأهداف عن كلا من الفيصلي المتواجد في المركز الثامن، والقادسية “التاسع”.

جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين

موعد مباراة النصر والاتفاق

6:20 توقيت مكة المكرمة، والعراق.

4:20 توقيت المغرب.

7:20 توقيت عمان.

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الاتفاق

عبر تردد قناة السعودية الرياضية ksa sports 3 HD.

تعليق: مشاري القرني.