نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال والرائد اليوم الجمعة 5/3/2021 في الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي
عمر شويل - جدة يستعد نادي الهلال لاستضافه نادي الرائد في المباراة القادمة له من مباريات دوري كاس الأمير محمد بن سلمان والتي من المقرر أن تقام على استاذ الأمير فيصل بن فهد، وسوف تقام هذه المباراة بدون جمهور، وهو القرار الذي اتخذته الحكومة السعودية، وتم تطبيقه علي جميع المباريات التي تقام داخل المملكة في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المملكة العربية السعودية حتي تمنع انتشار فيروس كورونا.
مباراة الهلال والرائد
يحتل فريق الهلال السعودي المركز الثاني في جدول الدوري السعودي برصيد 39 نقطه، ويأتي خلف الشباب المتصدر برصيد 44 نقطة بينما يأتي فريق الرائد في المركز الثالث عشر برصيد 25 نقطه، كان الزعيم فقد عاد إلى انتصاراته مره أخرى في الدوري السعودي حيث فاز في الجولة الأخيرة على نادي الفتح بخمسه أهداف مقابل هدفين لينافس مره اخرى على مقدمه جدول الدوري، كما فاز فريق الرائد في اخر مباراتين كان قد لعبهم وحقق نتائج كبيره بالفوز على فريق أبها بثلاثة أهداف وفاز على فريق العين بأربعة أهداف، ليستقر في منتصف الجدول ويطمع اليوم في تحقيق نتيجة إيجابية على فريق الهلال.
موعد مباراة الهلال والرائد في الدوري السعودي
سيكون الموعد المقرر لمباراة الهلال ضد الرائد هو يوم الجمعة 21 رجب 1442 الموافق 5 مارس 2021 على ملعب الأمير فيصل بن فهد وسوف تكون المباراة في التوقيتات التالية
- الساعة 8:35 مساء بتوقيت مكه المكرمة
- الساعة 7:35 مساء بتوقيت القاهرة
- 9:55 بتوقيت الإمارات وسلطنه عمان
القنوات الناقلة لمباراة الهلال والرائد في الدوري السعودي
سوف يتم إذاعة مباراة الهلال والرائد على قنوات الرياضية السعودية التي تمتلك جميع حقوق بث مباريات كاس الأمير محمد بن سلمان الدوري السعودي للمحترفين حيث سيكون هناك استوديو تحليل تحليلي قبل بداية المباريات مع افضل المحللين الرياضيين في العرب والمباراة سوف تذاع على قناه KSA Sports 1 HD بتعليق المعلق السعودي فهد العتيبي.
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