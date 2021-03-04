موعد مباراة النصر والاتفاق في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

تقام الجمعة القادم مباراة النصر والاتفاق في في إطار مباريات دوري كاس الأمير محمد بن سلمان الدوري السعودي للمحترفين، والتي تقام بدون جمهور نظرا للاجراءات التي تتخذها الحكومة السعودية في تباعد الجماهير، وتطبيق الاجتراءات الاحترازية التي تمنع انتشار الفيروسات وخاصة كورونا، المباراة سوف تقام على ملعب ستاد الأمير محمد بن فهد، وهي تأتي في إطار منافسات الجولة الثانية والعشرون من مباريات الدوري السعودي.

مباراة النصر والاتفاق في الدوري السعودي

فريق الاتفاق في المركز السادس برصيد 30 نقطه وهو يسبق فريق النصر الذي يقبع في المركز السابع برصيد 29 نقطه ويسعى لاعبوه إلى تحقيق فوز حتي يستطيعوا التقدم نحو المربع الذهبي، كان فريق الاتفاق في الجولة الماضية قد تعرض لهزيمه مفاجئه من فريق التعاون بثلاثة أهداف نظيفه، بينما فريق النصر السعودي حقق على فريق الهلال في الجولة العشرين بهدف نظيف بينما حقق التعادل في الجولة الماضية بهدفين لكل فريق ضد فريق أبها، ويأمل في العودة مره اخرى للانتصارات في مباراة اليوم مع نادي الاتفاق.

موعد مباراة الاتفاق والنصر في الدوري السعودي

من المنتظر أن تقام مباراة الاتفاق والنصر يوم الجمعة القادم الخامس من شهر مارس 2021، وسوف تكون في المواعيد التالية:

في تمام السادسة وعشرون دقيقه بتوقيت السعودية

الخامسة وعشرون دقيقه بتوقيت القاهرة

السابعة وعشرون دقيقه بتوقيت الأمارات

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاتفاق والنصر

تستحوذ قنوات السعودية الرياضية على جميع حقوق بث مباريات دوري كاس الأمير محمد بن سلمان، وهي قنوات سعوديه وسوف تذاع مباراة الاتفاق والنصر على قناه السعودية الرياضية 3، وستكون بتقنيه ال hd وسوف يكون هناك استوديو تحليلي من ابرز المحللين الرياضيين على مستوى العالم العربي، و يعلق على المباراة المعلق الرياضي مشاري القرني