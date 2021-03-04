برشلونة يجتاز إشبيلية ويبلغ نهائي كأس إسبانيا

برشلونة يجتاز إشبيلية ويبلغ نهائي كأس إسبانياأطاح فريق برشلونة بنظيره إشبيلية من بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم بالانتصار بثلاثية نظيفة مساء امس، بإياب نصف النهائي في معقل البلوجرانا "كامب نو".

وسجل أهداف برشلونة عثمان ديمبلي في الدقيقة 12، وجيرارد بيكيه بالدقيقة 94، وبرايثوايت في الدقيقة 95، واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح إشبيلية بالدقيقة 72، بعد تدخل مينجويزا على أوكامبوس، وانبرى المهاجم الأرجنتيني لتنفيذها، حيث سدد على يمين تير شتيجن الذي تألق في التصدي لها، وأشهر الحكم البطاقة الصفراء الثانية لفرناندو ريجس بسبب التحامه القوي على ترينكاو ليقوم بطرده في الدقيقة 92.

وكان برشلونة تلقى الهزيمة في لقاء الذهاب بهدفين دون رد، والذي أقيم في معقل الأندلسيين "رامون سانشيز بيزخوان"، ليتأهل برشلونة بثلاثية لهدفين بمجموع المباراتين.

وسيواجه "البارسا" الفائز بين أتلتيك بيلباو وليفانتي في المباراة النهائية.