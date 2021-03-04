إصابة جيرارد بيكيه قائد برشلونة

أعلن نادي برشلونة الإسباني إصابة جيرارد بيكيه قائد الفريق في ركبته اليمنى.

وقال نادي برشلونة في بيان عبر موقعه الرسمي:" أظهرت الفحوصات الطبية التي أجريت اليوم الخميس، معاناة جيرارد بيكيه من التواء في الرباط الجانبي الداخلي في ركبته اليمنى".

ولم يحدد نادي برشلونة موعد عودة جيرارد بيكيه للملاعب مجددا.

كان بيكيه قاد برشلونة للتأهل إلى نهائي كأس ملك إسبانيا على حساب إشبيلية، مساء أمس، الأربعاء، بتسجيله هدف البلوجرانا الثاني قبل ثوان قليلة من انتهاء اللقاء، ليلجأ الفريقين إلى الوقت الإضافة ويكمل برشلونة الريمونتادا بهدف ثالث سجله مارتن برايثوايت من ضربة رأسية.

ويستعد فريق برشلونة لمواجهة أوساسونا السبت المقبل، ضمن منافسات مسابقة الدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 53 نقطة، بفارق الأهداف عن ريال مدريد صاحب المركز الثالث.