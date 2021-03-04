خاص .. ليفربول يحسم جدل رحيل محمد صلاح عن الفريق

كانت تقارير صحفية أشارت مؤخرا إلى إمكانية رحيل محمد صلاح إلى برشلونة أو ريال مدريد ، خلال الميركاتو الصيفي المقبل .
وقال مات ماكمان في تصريح خاص لـ " دوت الخليج": هذه مجرد تكهنات ليس لها أي أساس من الصحة ، ونحن لا نحب التعليق على مثل هذه الأمور".
ويتصدر محمد صلاح جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 17 هدفا ، بفارق هدفين عن برونو فيرنانديز صاحب المركز الثاني .
ويستعد محمد صلاح رفقة فريق ليفربول ، لمواجهة تشيلسي ، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ 29، من مسابقة الدوري الدوري الإنجليزي .
ويحتل تشيلسي المركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 44 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن ليفربول ، صاحب المركز الخامس .
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