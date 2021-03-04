خاص .. ليفربول يحسم جدل رحيل محمد صلاح عن الفريق

كشف مات ماكمان المتحدث الرسمي باسم نادي ليفربول ، حقيقة رحيل النجم المصري محمد صلاح عن الريدز ، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .

كانت تقارير صحفية أشارت مؤخرا إلى إمكانية رحيل محمد صلاح إلى برشلونة أو ريال مدريد ، خلال الميركاتو الصيفي المقبل .

وقال مات ماكمان في تصريح خاص لـ " دوت الخليج": هذه مجرد تكهنات ليس لها أي أساس من الصحة ، ونحن لا نحب التعليق على مثل هذه الأمور".

ويتصدر محمد صلاح جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 17 هدفا ، بفارق هدفين عن برونو فيرنانديز صاحب المركز الثاني .