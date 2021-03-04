شاهد| شيما صابر تستعيد ذكريات أول طبخة مع زوجها.. فيديو

نشرت الاعلامية شيما صابر، فيديو جديد مع زوجها رامي صبري،لاعب انبي، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت "شيما"، من المطبخ وهي تعد الطعام مع زوجها، وعلقت، قائلة: «أول أكله أعملها أنا والشيف رامي».

وكانت قد حرصت الإعلامية شيما صابر على الاحتفال بحمل أول أطفالها بجلسة تصوير جديدة.

ونشرت شيما صابر مجموعة صور من فوتوسيش الحمل مع زوجها رامي صبري لاعب فريق انبي.

وعلقت شيما صابر على الصور التي ظهرت بها وهى ترتدي فستان ابيض: "لا أستطيع الانتظار لرؤيتك".