الشيخ وفؤاد يقودان تشكيل المحلة أمام البنك الأهلي بالدوري

أعلن خالد عيد المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى غزل المحلة تشكيل فريقه أمام البنك الأهلي في المباراة التي تقام بينهما بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر ببطولة الدوري المصري الممتاز. وجاء تشكيل غزل المحلة كالأتى: حراسة المرمى : عمرو شعبان خط الدفاع: محمد فتح الله، هشام بلحة، أحمد عيد ،فتحي مبروك. خط الوسط :أحمد الندرى و يحيي حامد، أحمد عادل . خط الهجوم : أحمد الشيخ ، عبده يحيي ، إسلام فؤاد.

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