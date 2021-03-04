جلطات مفاجئة .. تدهور صحة رضا عبدالعال وخضوعه لعملية قلب مفتوح| خاص

يعانى رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية من أزمة صحية حادة خلال الفترة الحالية بعد ثبوت " جلطات " لديه وتحتاج إلى تدخل جراحى عاجل خلال الفترة القليلة المقبلة .

وعلم " دوت الخليج " أن رضا عبدالعال خضع إلى عملية " قسطرة " فى القلب خلال اليومين الماضيين إلا أن الطبيب المعالج له لاحظ وجود عدد من الجلطات الأخرى والتى تتطلب جراحة " قلب مفتوح " .

ومن المقرر أن يخضع رضا عبدالعال إلى عملية " قلب مفتوح " خلال الفترة المقبلة للتخلص من كافة الآلام التى يشعر بها خلال الفترة الحالية .

ويعد رضا عبدالعال واحدا من المحللين القريبين من قلوب كرة القدم المصرية فى ظل صراحته المعهودة فى تحليله الفنى للمباريات وأسلوبه الخاص فى التحليل بجانب إنه كان واحدا من اللاعبين المميزين فى تاريخ كرة القدم المصرية نتيجة القدرات الفنية المميزة التى كان يمتلكها .