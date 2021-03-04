وعلم " دوت الخليج " أن رضا عبدالعال خضع إلى عملية " قسطرة " فى القلب خلال اليومين الماضيين إلا أن الطبيب المعالج له لاحظ وجود عدد من الجلطات الأخرى والتى تتطلب جراحة " قلب مفتوح " .
ومن المقرر أن يخضع رضا عبدالعال إلى عملية " قلب مفتوح " خلال الفترة المقبلة للتخلص من كافة الآلام التى يشعر بها خلال الفترة الحالية .
ويعد رضا عبدالعال واحدا من المحللين القريبين من قلوب كرة القدم المصرية فى ظل صراحته المعهودة فى تحليله الفنى للمباريات وأسلوبه الخاص فى التحليل بجانب إنه كان واحدا من اللاعبين المميزين فى تاريخ كرة القدم المصرية نتيجة القدرات الفنية المميزة التى كان يمتلكها .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جلطات مفاجئة .. تدهور صحة رضا عبدالعال وخضوعه لعملية قلب مفتوح| خاص على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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