أعلن خالد جلال المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى البنك الأهلى تشكيل فريقه لمواجهة غزل المحلة بعد قليل ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الممتاز. وضم تشكيل البنك الأهلى كلا من : حراسة المرمى: أحمد السعدني. خط الدفاع: محمد دبش، عاصم صلاح، أسامة إبراهيم، أحمد ياسين. خط الوسط: معروف يوسف، فالديميرو إستريلا ، محمود سيد. خط الهجوم: محمد بسيوني، موسى دياوارا، فادي فريد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الدوري المصري .. خالد جلال يعلن تشكيل البنك الأهلى أمام غزل المحلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.