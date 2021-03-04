أخبار الرياضة| تدهور صحة رضا عبد العال.. مرتضى منصور يعلن مفاجأة مدوية.. ضربة جديدة موجعة لـ كهربا

أكد تقرير صحفي، أن نادي جالاتا سراي سيستأنف على طرد مصطفى محمد أمام أنقرة جوجو، في المباراة التي أقيمت، أمس الأربعاء، ضمن الجولة 28 من بطولة الدوري التركي، وانتهت بخسارة جالاتا سراي 1-2.

ردَّ الطاهر يونس، عضو مجلس إدارة نادي الهلال السوداني على دعوة تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للنادي، لعقد اجتماع في المملكة العربية السعودية. أعلن نادي برشلونة الإسباني إصابة جيرارد بيكيه قائد الفريق في ركبته اليمنى.

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