بعد اعتدائه بالضرب .. طرد مباشر لـ مهاجم البنك الأهلي فى مواجهة المحلة

أشهر وليد عبدالرازق حكم مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادى غزل المحلة والبنك الأهلى المقامة حاليا بملعب الغزل البطاقة الحمراء المباشرة فى وجه فادى فريد مهاجم البنك . وجاء طرد فادى فريد المباشر بعد اعتدائه على أحمد عيد لاعب غزل المحلة . ويخوض البنك الأهلى المباراة بتشكيل مكون من : حراسة المرمى: أحمد السعدني. خط الدفاع: محمد دبش، عاصم صلاح، أسامة إبراهيم، أحمد ياسين. خط الوسط: معروف يوسف، فالديميرو إستريلا ، محمود سيد. خط الهجوم: محمد بسيوني، موسى دياوارا، فادي فريد.

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