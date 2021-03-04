مركز التحكيم الإماراتي يكرم محمد فضل الله

تلقى اليوم الخميس الدكتور محمد فضل الله المستشار الاستراتيجي الرياضي الدولى تكريما من قبل مركز الإمارات للتحكيم الرياضي.
ووجه "فضل الله"، الشكر إلى المسؤولين في دولة الإمارات عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وقال : بفضل من الله وتوفيقه .. كُرمت اليوم من رئيس مركز الإمارات للتحكيم الرياضي الحكم الدولي السابق سعادة على محمد بو جسيم ونائبه سعادة ضرار حميد بالهول.
وتابع : "التكريم جاء بمناسبة إعتماد الدفعة الأولى من الموفقين والمحكمين لدى المركز والتي اعتز بها كثيرًا بعد قضاء وقت رائع معهم من الشرح والدراسة وإلقاء المحاضرات المختلفة".
يذكر أن الدكتور محمد فضل الله تقلد عديد المناصب فى الشؤون الرياضية بدولة الإمارات العربية المتحدة وساهم من خلال طرح أفكار جديدة فى التنمية الرياضية بالدولة الشقيقة.
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