جاء الشوط الأول قويا ومثيرا بين الفريقين فى ظل سعى كل من الفريقين إلى تحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة الثلاث .
وأضاع أحمد الشيخ صانع ألعاب المحلة فرصة كبيرة على فريقه فى التقدم على البنك الأهلى بعد إضاعة ركلة جزاء فى الدقيقة 23 .
كما شهدت أحداث الشوط الأول طرد فادى فريد مهاجم البنك الأهلى وجاء طرد فادى فريد المباشر بعد اعتدائه على أحمد عيد لاعب غزل المحلة .
ويخوض البنك الأهلى المباراة بتشكيل مكون من :
حراسة المرمى: أحمد السعدني.
خط الدفاع: محمد دبش، عاصم صلاح، أسامة إبراهيم، أحمد ياسين.
خط الوسط: معروف يوسف، فالديميرو إستريلا ، محمود سيد.
خط الهجوم: محمد بسيوني، موسى دياوارا، فادي فريد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طرد وركلة جزاء ضائعة.. شوط أول سلبي مثير بين المحلة والبنك الأهلي بالدوري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.