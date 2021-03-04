بعد أزمة موسيماني.. كهربا يغيب عن مران الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، غياب محمود عبد المنعم كهربا الجناح الأيسر للفريق عن التدريب الجماعي الذي أقيم عصر اليوم إستعدادًا لمواجهة فيتا كلوب .
ولم يظهر كهربا في المران الجماعي وربما أدي بعض التدريبات التاهيلية داخل الجيم.
وكان كهربا دخل في مشادة مع بيتسو موسيماني المدير الفني عقب مواجهة طلائع الجيش مما تسبب في إيقافه شهرا وتغريمه ماليا 200 ألف جنيه.
وخاض حسين الشحات ومحمد مجدي أفشه ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تدريبات تأهيليلة اليوم بإستاد مختار التتش.
وانتظم الثنائي بعدها في التدريبات الحمراء ليعلنا جاهزيتهما الكاملة لمواجهة فيتا كلوب المقرر لها بعد غد بإستاد القاهرة .
ويلتقي الأهلي مع فيتا كلوب الكونغولي بعد غدٍ السبت في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
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