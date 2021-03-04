اتحاد الكرة يعزي سيراليون في ضحايا حادث الحافلة

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، خطاب تعزية للاتحاد السيراليوني لكرة القدم في ضحايا حادثة الحافلة التي أودت بحياة تسعة لاعبين، كما أعرب الاتحاد المصري في خطابه عن تمنياته بالشفاء لجميع المصابين.

وكانت حافلة إحدى الفرق في السيراليون قد تعرضت لحادث سير وعلى متنها 25 لاعبا ومدربا ومسئولا وهي في طريق عودتها من مدينة باتكانو إلى مدينة ماكيني بعد أداء إحدى المباريات هناك.