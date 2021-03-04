أنتظم حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة فيتا كلوب.
وكان الشحات قد غادر مران الأهلي أمس بعد تعرضه لجروح سطحية أسفل القدم خلال مشاركته في المران، وانتظم اليوم في المران الجماعي بعد الاطمئنان على حالته.
ويلتقي الأهلي مع فيتا كلوب يوم السبت المقبل، في إطار منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى لدوري أبطال إفريقيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حسين الشحات ينتظم في مران الأهلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.