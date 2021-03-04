حسين الشحات ينتظم في مران الأهلي

أنتظم حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة فيتا كلوب.

وكان الشحات قد غادر مران الأهلي أمس بعد تعرضه لجروح سطحية أسفل القدم خلال مشاركته في المران، وانتظم اليوم في المران الجماعي بعد الاطمئنان على حالته.

ويلتقي الأهلي مع فيتا كلوب يوم السبت المقبل، في إطار منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى لدوري أبطال إفريقيا.