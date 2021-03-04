مدرب وادي دجلة يختار «الأهلي» لتجديد رخصته التدريبية في إنجلترا

حرص القبرصي بابافسيليو المدير الفني السابق لفريق وادي دجلة، على حضور مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عصر اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة.

واجتمع بابافسيليو مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وبيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، بعد اختياره النادي الأهلي لدراسته في إطار سعيه لتجديد رخصته التدريبية «Pro» التابعة للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، التي تستلزم لحصول المدرب عليها دراسته أحد الأندية على كل المستويات التدريبية، ومن ثم جاء اختياره للنادي الأهلي بصفته نادي القرن الإفريقي وأحد أكبر الأندية في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى كونه ثالث العالم في مونديال الأندية الأخير.

كما جاء اختيار بابافسيليو للأهلي في ظل العلاقة الطيبة التي تربطه بالمسئولين والمدير الفني بيتسو موسيماني، الذي سبق أنه واجهه لاعبًا في الدوري اليوناني، ومدربًا عندما واجهه خلال قيادة وادي دجلة.

ووجه بابافسيليو الشكر إلى النادي الأهلي ومسئوليه، بعد السماح له بالوجود اليوم داخل النادي الأهلي، لمساعدته عمليا في تجديد رخصته التدريبية من خلال الدراسة التي يقوم بإعدادها في الوقت الحالي.