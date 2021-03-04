باتشيكو يتحدث عن مواجهة الزمالك والترجي فى مؤتمر صحفي.. غدا

يحضر البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مؤتمرا صحفيا، غدا، الجمعة، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، على ستاد رادس، وذلك للحديث عن مباراة الترجي التونسي.
ويواجه الفريق الأول بالنادي نظيره الترجي التونسي، يوم السبت المقبل، في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة لمنافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
جدير بالذكر أن بعثة الفريق، ستخضع لمسحة طبية جديدة للكشف عن فيروس كورونا، وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف بتوقيت القاهرة.
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