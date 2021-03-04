ريال مدريد يعلن إصابة مهاجم الفريق وغيابه عن لقاء أتليتكو مدريد

أعلن ريال مدريد الإسباني، عن غياب مهاجم الفريق ماريانو دياز عن التدريبات الجماعية للفريق اليوم استعدادا لمواجهة جاره أتلتيكو فى مدريد في الدوري الإسباني.
ويغيب إيدين هازارد عن ريال مدريد بسبب إصابة عضلية منذ 3 فبراير الماضي.
وأشارت الصحيفة إلى أن الثنائي كارفخال وهازارد تدربا بشكل منفصل اليوم الثلاثاء، وأن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للملكي كان يعول على تواجد النجم البلجيكي بمقاعد البدلاء في المباراة الحاسمة أمام أتليتكو.
وغاب هازارد عن مباراة الديربي الأول هذا الموسم والتي حقق فيها ريال مدريد فوزًا بهدفين دون رد.
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