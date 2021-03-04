إيقاف سنة.. قرارات رادعة بشأن أحداث مباراة منية سمنود وشبان بداوى

اتخذت لجنة الانضباط بالإتحاد المصري لكرة القدم قرارا بإيقاف كل من علاء عبد الحميد مدرب فريق شبان بداوي ومساعده محمد المرسي لطفي لمدة عام وايقاف اسلام الشناوي حارس مرمى الفريق 10 مباريات وتوقيع غرامة مالية على النادي قدرها 50 ألف جنيه مع نقل 8 مباريات له خارج ملعبه.
وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أحال أحداث مباراة مركز شباب منية سمنود وشبان بداوي بالقسم الثالث إلى لجنة الانضباط.
كما قررت اللجنة ايقاف ياسر السنوسي رئيس نادي الرحلات 8 مباريات وغرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه لما بدر منه خلال مباراة ناديه أمام المراغة في القسم الثالث .
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