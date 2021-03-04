محمد مجدي أفشه ينتظم في تدريبات الأهلي

أنتظم محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق، بعد تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من آلام الركبة.
وكان اللاعب قد استكمل برنامجه التأهيلي بالجري حول الملعب وأداء بعض الوحدات التأهيلية، قبل أن يشارك في تدريبات الكرة.
ويستعد الأهلي لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي المقرر لها بعد غدٍ السبت على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
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