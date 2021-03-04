محاضرة لموسيماني مع لاعبي الأهلي في غياب كهربا

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق عصر اليوم الخميس.
شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة فيتا كلوب الكونغولي.
وتغيب محمود كهربا عن المران الجماعي ويبدو أنه خاض برنامجًا تأهيليًا داخل الجيم.
ويلتقي الأهلي مع فيتا كلوب الكونغولي بعد غدٍ السبت في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
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