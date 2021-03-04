معلق مباراة ليفربول وتشيلسي والقنوات الناقلة وموعد المباراة

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محمد سياف - ابو ظبي - ستكون المباراة التي ستجمع بين الفريقين ليفربول وتشيلسي في الدور الإنجليزي الممتاز يوم الخميس الموافق 4-3-2021 في تمام الساعة 10.15مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر والربع بتوقيت مكة المكرمة.

مكان مباراة ليفربول وتشيلسي

يفتتح ستاد آنفيلد أبوابه يوم الخميس لاستضافة اللقاء المهم بين فريقي ليفربول وتشيلسي وذلك بإطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي .

المفارقات بين الفريقين

والجدير بالذكر أن فريق ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح قد فاز على فريق شيفيلد يونايتد بهدفين نظيفين دون رد، وذلك بإطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي وكانت أكبر الفرحات لعشاق فريق ليفربول .

بينما سقط فريق تشيلسي في فخ تعادل سلبي أمام مانشستر يونايتد .

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

يحتل فريق المان سيتي الصدارة في الدوري الإنجليزي الممتاز بعدد نقاط 62، في حين يتواجد نادي مانشستر يونايتد في المركز الثاني بعدد نقاط 50، ويتواجد في المركز الثالث ليستر سيتي برصيد 49 نقطة، وتشيلسي في المركز الخامس بعدد 44 نقطة، وليفربول بالمركز السادس بعدد 43 نقطة من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

محاولة الفرق الفوز

يسعى ليفربول تحت القيادة الفنية ليورجن كلوب في هذه المباراة للحفاظ على مركز متقدم في المربع الذهبي من أجل ضمان التأهل لدوري أبطال أوروبا، بينما يأمل فريق تشيلسي الخروج من المباراة بنتيجة إيجابية وزيادة النقاط للتأهل.

أهم القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي

سيتم نقل المباراة في منافسات الجولة التاسعة والعشرون من الدوري الإنجليزي الممتاز عبر بث حي ومباشر على قناة bein sports Premium 1 و bein sports Premium 2 بتعليق المعلق الجزائري حفيظ دراجي .