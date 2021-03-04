المقاولون عن تحمل تكاليف المسحات: لماذا لم تطالبنا اللجنة الخماسية بالدفع ..خاص

قال محمد عادل المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، إن إدارة ذئاب الجبل برئاسة محسن صلاح لم تتخذ قرارا نهائيا حول قرار اتحاد الكرة المصري بتحمل الأندية تكاليف مسحات كورونا قبل خوض أي مباراة فى الدوري المصري.

وأضاف محمد عادل فى تصريحات خاصة لـ دوت الخليج أن اتحاد الكرة أرسل خطابات للأندية أكد خلالها على ضرورة إجراء مسحة لكل فريق قبل 48 ساعة من المباراة، على أن يتم إرسال نتائج المسحات إلى الجبلاية قبل 24 ساعة من موعد المواجهة، وفي حالة عدم إجراء المسحات سيتم فرض غرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه على كل لاعب.

وأردف عادل أن الأمر أصبح فيه شئ من لي الذراع ، لم نتخذ قرار نهائي بشأن الأمر، ما يحدث أمر غير معقول ، حتى الآن نحن معترضين على الدفع، ولو افترضنا أن الأمر مُدرج في اللائحة لماذا لم تطالبنا اللجنة الخماسية بالدفع؟!".

جدير بالذكر أن اتحاد الكرة طالب أندية الدوري الممتاز بدفع تكاليف إجراء المسحات السابقة مع تحمل التكلفة في المباريات المقبلة.