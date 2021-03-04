مهاجم فيتا كلوب لـ دوت الخليج: أحلم بالتسجيل في الأهلي.. واستعدادات خاصة للمباراة

وقال مايلي في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج": "اللعب أمام الأهلي شيء يحلم به الجميع ، وهو حامل للبطولة يدافع عن لقبه، ولكن نحن نادي فيتا ، نلعب لإظهار لعبنا وقدراتنا".
وتابع: "أملك هدفين حتى الآن في البطولة، وأتمنى أن أساعد فريقي للتسجيل في الأهلي والفوز باللقاء، لكن بشكل شخصي أحلم بالتسجيل في شباكهم".
وواصل: "إحساس مختلف عندما تواجه فريقا بحجم الأهلي، الذي لم تمر أشهر على مواجهته لبايرن ميونخ لكن نحن فيتا كلوب ونؤمن بقدراتنا".
وعن الاستعداد لمواجهة الأهلي: "حتى أكون صريحا معك نحن نقوم باستعداد خاص لهذه المباراة لأن الأهلي فريق يلعب بشكل جيد بالكرة على الأرض مع التمريرة وسرعة المهاجمين، لذلك مرة أخرى نريد الخروج بنتيجة إيجابية من القاهرة قبل خوض المباراة الآخري على أرضنا".
وخضع الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي لمسحة طبية اليوم استعدادا لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي المقرر لها السبت المقبل في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا.
وخضع الفريق الأحمر طبقًا للإجراءات الاحترازية التي يقرها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قبل تلك المباريات.
ومن المقرر أن يخوض الفريق الأحمر مرانه الرئيسي بعد قليل استعدادا لتلك المباراة.
ويلتقي الأهلي مع فيتا كلوب في التاسعة من مساء بعد غد السبت بإستاد القاهرة بدوري أبطال أفريقيا.
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