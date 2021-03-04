وقال قاسم، إن جميع أفراد البعثة في قمة التركيز، لتقديم أفضل أداء أمام الترجي، وحصد النقاط الثلاث، والأحاديث بين اللاعبين لا تنقطع.
وواصل أن لاعبي الزمالك يقدرون قيمة النادي ومدى أهمية اللقاء، ونتمنى التوفيق للفريق لتحقيق الانتصار واعتلاء قمة المجموعة.
واختتم: إدارة النادي تدعم بعثة الفريق وتثق في إمكانيات وقدرات اللاعبين لتقديم أفضل أداء أمام الترجي، والعودة من تونس بنتيجة إيجابية لإسعاد جماهير الزمالك.
ويواجه الفريق الأول بالنادي نظيره الترجي التونسي، يوم السبت المقبل، في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة لمنافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أشرف قاسم يتحدث عن آخر استعدادات الزمالك لمواجهة الترجي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.