يفتتح مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب في الأسبوع المقبل الفرع الرابع للنادي بمدينة طيبه في محافظة الأقصر.

وتبلغ مساحة الفرع الجديد للأهلي بالأقصر حوالي 12.5 فدان وبه ملعب كرة قدم قانوني وحمام سباحة إوليمبي وآخر صغير للأطفال، وملاعب لمختلف الألعاب، وصالة مغطاة وملاعب كرة خماسية ومبنى إداري للنادي، يتكون من 3 طوابق ومسجد وملعبي تنس وأماكن انتظار سيارات ومسطحات خضراء. واعلنت شركة استادات عبر صفحتها الرسمية منذ قليل وقالت :"انجاز جديد لشراكة الاهلي واستادات القابضة ضمن مشروعات الوحدة الاقتصادية.. قريبا الاهلي في الاقصر "

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأهلي يفتتح الفرع الرابع بطيبة الاقصر .. الأسبوع المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.