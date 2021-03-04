وزارة الشباب تعلن موعد التسجيل بمبادرة "كن رائد أعمال مبدع"

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن فتح باب التسجيل في مبادرة"كن رائد أعمال مبدع"، والتي تنفذها الوزارة من خلال الادارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بالتعاون مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية AECID من خلال المنحة المقدمة من الوكالة لمده عامين،للشباب من أصحاب الأفكار الريادية والراغبين في الانضمام لمجال ريادة الأعمال والعمل الحر.

تتضمن المنحة مجموعة من البرامج المتنوعة بهدف توعية الشباب وتعزيز قدراتهم الفردية وجعلهم رواد اعمال مبتكرين.

وقد أعلنت وزارة الشباب والرياضة آليات تنفيذ برنامج المنحة من خلال تقديم برامج تدريبية مدتها ٦٠ساعة (خلال٣ شهور)، لرفع كفاءة الشباب في مجالي ريادة الأعمال والتكنولوجي، ثم يتم توجيه وتقييم لاختيار أفضل ٢٠٠ فكرة ابتكارية فردية، وعقب ذلك يتم احتضان افضل ٤٠ مشروعا ناشئا طوال فترة المبادرة من خلال مسرعة أعمال.

يأتي بعد ذلك تطوير الأفكار المتميزة وتقديم كافة أشكال الدعم لإطلاقها في خلال عامين لضمان نجاحها، وسيتم توفير فرص توظيف متميزة لأصحاب المشروعات غير الفائزه والحاصلين علي المرحلة الأولي من التدريب من خلال بنك التوظيف في القطاع الخاص.

ووضعت وزارة الشباب والرياضة عدة شروط للإنضمام للمنحة حيث اشترطت ان يكون المتقدم في الفئة العمرية من ٢٠ إلى ٤٠ سنة، وأن يكون خريج مؤهل عال أو متوسط، وأن يكون صاحب فكرة ريادية ابتكارية، ولم يسبق له الحصول علي جوائز في مسابقات محلية أو دولية.

ودعت الوزارة الشباب الراغب في التقديم التسجيل من خلال اللينك https://tinyurl.com/96wy3yd7، وسيتم منح المتدرب علي شهادة معتمدة للتدريب، واحتضان للمشروع بعد التقييم، وحددت الوزارة يوم الأحد الموافق٢١ مارس الجاري آخر موعد للتقديم، وستكون التدريبات المقدمة اون لاين عن طريق تطبيق MS Teams، وسيقدمها مجموعة متميزة من مدربي شركة مايكروسوفت ضمن مبادرة "طور وغير" لبناء قدرات الشباب وتأهيلهم للعمل الريادي.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد عقدت مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن المبادرة في٢٣ فبراير الماضي، بحضور الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة رامون جيل كاساريسو سفير مملكة إسبانيا لدي القاهرة، وماريا ديل بيلار فيلانويفا روميرو نائبة رئيس البعثة، وفينتورا رودريجيز جارسيا المنسق العام للتعاون الإسباني في مصر، ومونيكا جونزاليس باستوس مديرة برنامج التعاون الاسباني، وراكيل فيراندو سيلرز مدير مشروع التعاون الاسباني من الجانب المصر اللواء اسماعيل الفار رئيس الادارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، نانسي الناقورة مدير عام الادارة العامة للمشروعات، منال جمال مدير عام الادارة العامة للتدريب، الدكتور محمد عبد الدايم خبير ريادة الاعمال.