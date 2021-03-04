معلق مباراة الهلال ضد الرائد في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

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محمد سياف - ابو ظبي - ماهو موعد مباراة الهلال ضد الرائد في الجولة 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020-2021 وماهي القنوات الناقلة. يستضيف نادي الهلال الرائد على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الجولة 22 من الدوري السعودي 2020-2021 يوم الجمعة القادم بتاريخ 5 -3-2021. من المقرر أن تنطلق المباراة الساعة 8.35 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة 7.35 بتوقيت القاهرة. القنوات الناقة لمباراة نادي الهلال ضد الرائد تمتلك قنوات السعودية الرياضية حقوق إذاعة مباريات الدوري السعودي وبطبيعة الحال ستقوم بإذاعة المباراة على شاشتها. إن لم تستطع المشاهدة عبر التلفاز بإمكانك متابعة المباراة على البث المباشر لمباراة نادي الهلال السعودي عبر موقع جول والذي يبدأ قبل المباراة بنصف ساعة تقريباً. بعض المفارقات بين الفرق عاد الفريق بقوة لشاكلة الإنتصارات في الجولة الأخيرة، حيث سقط الفتح بخمسة أهداف بمقابل هدفين، وعاد للضغط والمنافسة على دور الأمير محمد بن سلمان حيث أصبح رصيد نادي الهلال السعودي 39 نقطة في المركز الثاني خلف فريق الشباب المتصدر. رصيد نادي الرائد السعودي حالياً 25 نقطة ويعني ذلك أن الرائد يسعى للفوز لكسب النقاط. (ترتيب الدوري السعودي). من هو معلق في مباراة نادي الهلال ضد الرائد سيكون المعلق للمباراة فهد العتيبي سعودي الجنسية .

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