طرد مصطفى محمد بالبطاقة الحمراء في الجولة 28 من الدوري التركي بكرة القدم

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محمد سياف - ابو ظبي - شهدت مباراة أمس الأربعاء بين غلطة سراي وخصمه أنقرة غوجو في الجولة الـ 28 من الدوري التركي الممتاز بكرة القدم، طردَ المهاجم المصري المحترف “مصطفى محمد” المنضم حديثًا إلى صفوف غلطة سراي.

تفاصيل طرد مصطفى محمد

ففي الدقيقة الـ 57 من عمر المباراة التي احتضنها ملعب “أنقرة أريامان”؛ أشهر حكم اللقاء “كونيت شاكير” البطاقةَ الحمراء مباشرة في وجه “مصطفى محمد” بعد احتكاك مباشر على إحدى الكرات لمصطفى مع إبراهيم أكتا لاعب أنقرة غوجو، وسط غضب عارم في صفوف فريق غلطة سراي وإدارييه وعلى رأسهم المدرّب “فاتح تريم”؛ الذي أبدى غضبه وانتقد تصرّف الحكم.

وكان اللاعب المصري الذي دخل أساسيًا في مباراة الأمس؛ قد انضمّ مؤخّرًا إلى الفريق التركي قادمًا من نادي “الزمالك المصري” في شهر يناير الماضي ضمن فترة الانتقالات الشتوية وذلك على سبيل الإعارة لمدة سنة ونصف، وقد نجح مصطفى في تسجيل 5 أهداف مع فريقه غلطة سراي في مباريات الدوري التركي بكرة القدم.

هذا الطرد لـ “مصطفى محمد” قد يؤدي إلى غيابه عن مباراتي فريقه القادمتين، فمن المؤكد غيابه عن لقاء فريقه المقبل مع “سيفاس سبور” يوم الأحد المقبل، ومن المحتمل أيضًا أن يغيب عن مباراة “قيصري سبور” في الأسبوع بعد القادم بانتظار تقرير حكم المباراة “كونيت شاكير”.

نتيجة المباراة

وقد انتهت المباراة أمس الأربعاء بخسارة مفاجئة جدًا لغلطة سراي أمام خصمه المتواضع الذي يحاول النجاة من شب الهبوط أنقرة غوجو 1/2 وبهذه النتيجة تجمّد رصيد غلطة سراي عند 57 نقطة في ترتيب صدارة الدوري وبفرق الأهداف عن بشكتاش الثاني و3 نقاط عن فنربخشة الثالث، في حين رفع أنقرة غوجو رصيده إلى 23 نقطة متقدّما إلى المركز التاسع عشر في ترتيب الدوري التركي الممتاز بكرة القدم.