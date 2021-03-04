موعد مباراة الزمالك والترجي والقنوات الناقلة

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محمد سياف - ابو ظبي - تعرف على موعد مباراة الزمالك والترجي التونسي التي تقام في الجولة الثالثة من دوري المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
كان الزمالك قد لعب مباراتين، المباراة الأولي أمام فريق مولودية الجزائر وانتهت المباراة بالتعادل السلبي، والمباراة الثانية كانت أمام فريق تونغيث وانتهت أيضًا بالتعادل السلبي، ويحتل الزمالك المركز الثالث في مجموعته، أما نادي الترجي التونسي فلعب مباراتين فاز في مباراة وتعادل في الآخري، ويحتل المركز الأول برصيد 4 نقاط.
موعد مباراة الزمالك والترجي التونسي
تقام المباراة على الملعب الأولمبي برادس وموعد المباراة هو يوم السبت الموافق 6-3-2021 في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.
وكانت آخر مباراة لعبها فريق الزمالك كانت أمام فريق وادي دجلة وانتهت بالتعادل السلبي، ويحتل الزمالك صدارة الدوري المصري الممتاز برصيد 30 نقطة، ويأتي خلفه النادي الأهلي المركز الثاني برصيد 24 نقطة.
|المباراة
|الزمالك VS الترجي
|البطولة
|دوري أبطال أفريقيا
|موعد المباراه والتوقيت
|6-3-2021 في تمام الساعة السادسة مساء
|الملعب
|الملعب الأولمبي برادس
|القنوات الناقلة
|بين اسبورت 7
القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والترجي التونسي
تنقل مباراة الزمالك والترجي على مجموعة قنوات بين سبورت الناقل الحصري لدوري أبطال أفريقيا وتنقل المباراة بالتحديد على قناه بين اسبورت 7HD .
وعن قائمة الزمالك لمواجهة الترجي فشهدت القائمة عوده الحارس محمد أبو جبل وأحمد سيد زيزو، كما عاد اللاعب محمود حمدي الونش وذلك لتدعيم صفوف نادي الزمالك الذي يسعر لتحقيق أول فوز له في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
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