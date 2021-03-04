على رأسهم محمد صلاح .. أفضل تشكيل مشترك بين لاعبي ليفربول وتشيلسي

وتواجد محمد صلاح على رأس التشكيل المثالي بين لاعبي ليفربول وتشيلسي .
ويلتقي ليفربول مع تشيلسي مساء اليوم الخميس، في تمام العاشرة مساءً على ملعب أنفيلد، في مواجهة من الأسبوع 29 من الدوري الإنجليزي
ويضم التشكيل 7 لاعبين من تشيلسي و4 لاعبين من ليفربول من بينهم ثلاثي الخط الأمامي:
حراسة المرمى: ميندي (تشيلسي)
خط الدفاع: بن تشيلويل – روديجير – زوما – رايس جيمس (جميعهم من تشيلسي)
خط الوسط: كانتي (تشيلسي) – تياجو ألكانتارا (ليفربول) – ماسون ماونت (تشيلسي)
خط الهجوم: ساديو ماني (ليفربول) – فيرمينو (ليفربول) – محمد صلاح (ليفربول)
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