السفير المصري في تونس يتابع مران الزمالك

حرص إيهاب فهمي السفير المصري في تونس على حضور مران فريق الكرة الأول بنادي الزمالك المقام حاليا على الملعب الفرعي باستاد رادس بتونس من أجل مؤازرة اللاعبين قبل مواجهة الترجي التونسي.

كما حضر المران اللواء المستشار عماد عبد العزيز رئيس الزمالك وإبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية بالنادي وأشرف قاسم المشرف العام على فريق الكرة بالنادي وطارق حشيش المستشار المالي للنادي لمؤازرة اللاعبين والجهاز الفني.



ويواجه الفريق الأول بالنادي نظيره الترجي التونسي، يوم السبت المقبل، في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة لمنافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.