الزمالك يعقم الأدوات الرياضية قبل بدء التمرين بـ رادس

أقدم مسئولو الشركة التي تعاقد معها نادي الزمالك على تعقيم الأدوات الرياضية الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي في ملعب رادس الفرعي قبل المران الذي يقام اليوم استعدادا لمواجهة الترجي التونسي. كان النادي استأجر شركة خاصة لتعقيم الأدوات وغرف اللاعبين وقاعة المحاضرات بتونس. ويواجه الفريق الأول بالنادي نظيره الترجي التونسي، يوم السبت المقبل، في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة لمنافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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