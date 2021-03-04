وتقام المواجهة ضمن منافسات الأسبوع 22 من الدوري السعودي.
وأحرز لياندرا تاوامبا هدفي التعاون السعودي، عند الدقيقتين 6 والثالثة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.
وفي حالة انتهاء المباراة بفوز التعاون، سيرتقي للمركز الخامس ويكون في رصيده 34 نقطة.
فيما سيتوقف الباطن عند النقطة 27 في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري السعودي.
يذكر أن باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للزمالك، هو من يتولى القيادة الفنية لفريق التعاون السعودي في الفترة الحالية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الشوط الأول.. تعاون كارتيرون يتقدم بهدفين على الباطن في الدوري السعودي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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