الشوط الأول.. تعاون كارتيرون يتقدم بهدفين على الباطن في الدوري السعودي

أنهى التعاون الشوط الأول من مواجهته أمام الباطن متقدما بهدفين دون رد، في اللقاء المقام على ملعب الملك عبدالله ببريدة.

وتقام المواجهة ضمن منافسات الأسبوع 22 من الدوري السعودي.

وأحرز لياندرا تاوامبا هدفي التعاون السعودي، عند الدقيقتين 6 والثالثة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

وفي حالة انتهاء المباراة بفوز التعاون، سيرتقي للمركز الخامس ويكون في رصيده 34 نقطة.

فيما سيتوقف الباطن عند النقطة 27 في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري السعودي.

يذكر أن باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للزمالك، هو من يتولى القيادة الفنية لفريق التعاون السعودي في الفترة الحالية.