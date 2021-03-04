الزمالك يؤدي مرانا قويا بإشراف جايمي باتشيكو

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مرانا بدنيا قويا تحت إشراف جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق وجوزيه بيدرو مدرب الأحمال وذلك استعدادا لمواجهة الترجي التونسي. ويواجه الفريق الأول بالنادي نظيره الترجي التونسي، يوم السبت المقبل، في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة لمنافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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