موعد مباراة الشباب والقادسية الدوري السعودي والقنوات الناقلة

يستضيف فريق الشباب السعودي اليوم الجمعة فريق القادسية في مباراة لهما على استاد الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب، والتي ستقام ضمن مباريات الجولة الثانية، والعشرون من مباريات دوري كاس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فريق الشباب السعودي يحتل قمه جدول مباريات الدوري السعودي برصيد 44 نقطه بينما يأتي فريق القادسية في المركز الثامن برصيد 29 نقطة متساوياً مع فريق النصر في نفس الرصيد، ولكن يأتي القادسية خلفه بفارق الأهداف، كما يتساوى أيضا مع فريق الفيصلي في نفس رصيد النقاط ولكن يتقدم عليه بالأهداف.

مباراة الشباب والقادسية

فريق الشباب السعودي يخطو خطوات منتظمة نحو الفوز بالبطولة حيث يحتل صداره الجدول حتى الآن بفارق ست نقاط، عن اقرب منافسيه الهلال وكان فريق الشباب قد حقق فوزا في الجولة الأخيرة على فريق ضمك بهدفين مقابل هدف واحد وقبلها حقق فوزا كبيرا على الأهلي السعودي بثلاثيه نظيفه بينما فريق القادسية تعرض في الجولة الماضية إلي هزيمة قاسيه من نادي الاتحاد بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، ويأمل لاعبوه الى العودة مره اخرى لتحقيق الانتصارات، وتحقيق نتيجة طيبة في مباراته ضد الشباب.

موعد مباراة الشباب والقادسية في الدوري السعودي

ستقام المباراة المنتظرة بين الشباب والقادسية في الجولة 22 على ملعب استاد الامير خالد بن سلطان في تمام الاوقات التالية:

الساعة 6:35 مساء بتوقيت السعودية

الساعة 5:30 مساء بتوقيت القاهرة

الساعة 7:55 مساء بتوقيت الأمارات

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الشباب والقادسية

سوف يتم نقل مباراة الشباب والقادسية على الهواء مباشره عبر قنوات السعودية الرياضية وهي التي لديها الحق الوحيد في بث مباريات الدوري السعودي كامله وسوف يكون هناك قبل بداية المباراة استوديو تحليلي يتحدث عن المباراة واللاعبين وتشكيل الفريقين و سوف يعلق على هذه المباراة المعلق الرياضي عيسى الحربين.