الاتحاد التركي يقرر إحالة مصطفى محمد لمجلس التأديب والانضباط

قرر الاتحاد التركي لكرة القدم رسميًا، إحالة الدولي المصري مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي جالطة سراي، لمجلس التأديب والانضباط داخل الاتحاد، على خليفة طرده في مباراة أنقرة جوتشو، أمس الأربعاء.

وحصل مصطفى محمد على الطرد في الدقيقة 57 من زمن المباراة، بعدما ضرب إبراهيم أكداج بالمرفق وفقا لرؤية الحكم، وهذا عكس ما يراه مسئولو جالطة سراي، الذين وصفوا القرار بالعار، وانتقدوا أسلوب لاعب أنقرة جوجو في السقوط على أرض الملعب.

وأكدت صحيفة "ستار" التركية، أن الاتحاد التركي قرر إحالة الثلاثي إلى مجلس التأديب، بسبب تصريحاتهم غير الرياضية.

وأوضح البيان أنه تم إحالة مصطفى محمد للجنة، بسبب اعتبار ما فعله ضد إبراهيم أكداج تصرفا غير قانوني.

وأعرب مسئولو جالطة، متمثلين في رئيس النادي مصطفى جنكيز، ونائب الرئيس الأول عبد الرحيم البيرق، ونائب الرئيس الثاني يوسف جوني، عن غضبهم عقب نهاية المباراة بسبب طرد مصطفى محمد وركلة الجزاء التي احتسبت ضد الفريق.