كشف البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام، عن تشكيل فريقه لمباراة فولهام المقرر لها مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الأسبوع 29 من الدوري الإنجليزي. ويدخل توتنهام المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: هوجو لوريس خط الدفاع: مات دوهيرتي – ألدرفيلدر – سانشيز – بن ديفيز خط الوسط: هوبيرج – ندومبيلي – جاريث بيل خط الهجوم: ديلي آلي – هاري كين – سون هيونج مين ويتواجد توتنهام في المركز الثامن وبرصيده 39 نقطة، فيما يأتي فولهام في المركز الـ 18 وبرصيده 23 نقطة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سون وكين يقودان توتنهام أمام فولهام بالدوري الإنجليزي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.