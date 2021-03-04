بقيادة كارتيرون .. التعاون يسقط في فخ التعادل أمام الباطن بـ الدوري السعودي

ورفع التعاون رصيده إلى النقطة 32 في المركز الخامس، بينما ارتفع رصيد الباطن إلى النقطة 28 في المركز العاشر.
أنهى التعاون الشوط الأول من مواجهته أمام الباطن متقدما بهدفين دون رد.
وأحرز لياندرا تاوامبا هدفي التعاون السعودي، عند الدقيقتين 6 والثالثة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني أحرز الباطن هدفين عن طريق فابيو آبرو ويوسف الشمري في الدقيقتين 77 و84.
وبعد تعادل الباطن استمرت النتيجة على حالها حتى نهاية اللقاء لتخرج المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.
يذكر أن باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للزمالك، هو من يتولى القيادة الفنية لفريق التعاون السعودي في الفترة الحالية.
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