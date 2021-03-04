الفيفا يرفض طلب لشبونة ويوقف الإجراءات الانضباطية ضد الزمالك

وحصل نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي ، على حكم من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بغرامة 550 ألف دولار ضد نادي الزمالك منذ فترة طويلة ولم تدفع حتى الآن، ومنح فيفا الزمالك مهلة لنهاية الشهر الجاري ، قبل تقدم النادي بطعن علي الحكم وإيقاف تنفيذ الإجراءات الانضباطية. وأشار طارق حشيش إلى ان نادي لشبونة طلب أن يتم توقيع العقوبات على الزمالك يوم 25 مارس ولكن الفيفا رفض الأمر .
وأكمل طارق حشيش أن الرفض جاء لأن القضية منظورة أمام المحكمة الرياضية بعد طعن الزمالك فلابد للمحكمة الرياضية من الفصل اولا في القضية.
وانضم شيكابالا لصفوف سبورتنج لشبونة في صيف 2014، إلا أنه لم يشارك بصفة مستمرة، قبل أن يقرر بعد ذلك العودة إلى الزمالك.
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