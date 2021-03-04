الرياضة

سفير مصر بتونس يوجه دعوة لبعثة الزمالك

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وجه إيهاب فهمي السفير المصري في تونس الدعوة لبعثة نادي الزمالك برئاسة اللواء المستشار عماد عبد العزيز إلى مأدبة غداء غدا الجمعة بحضور رئيس الزمالك، وإبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية بالنادي، وطارق حشيش المستشار المالى للنادي، وأشرف قاسم المشرف العام على الكرة بالزمالك، وعبد الحليم علي مدير الكرة بالفريق الأول، وأعضاء من الجهاز الإداري والطبي والبعثة الإعلامية.

واعتذر أشرف قاسم المشرف العام على الكرة عن عدم حضور اللاعبين لمأدبة الغداء لفرض مزيد من التركيز على معسكر الفريق قبل مواجهة الترجي التونسي.

ويواجه الفريق الأول بالنادي نظيره الترجي التونسي، يوم السبت المقبل، في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة لمنافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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