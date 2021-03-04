هيثم شعبان يقرر إلغاء ودية سيراميكا كليوباترا



وقرر المدير الفني منح لاعبيه راحة سلبية من تدريبات الغد، على أن يستأنف المران مساء السبت، استعدادًا لمواجهة الزمالك في الدوري.

سيراميكا كليوباترا يستعد لمواجهة الزمالك في السابعة والنصف مساء الخميس المقبل، إلى ملعب استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.