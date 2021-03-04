وزير الرياضة يسلم جوائز كأس العالم للرماية خرطوش .. صور

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على حضور ختام بطولة كأس العالم للرماية بالخرطوش "الاسكيت - التراب"، وذلك مساء اليوم الخميس، بنادي الصيد فرع 6 أكتوبر بحضور اللواء حازم حسني رئيس اتحاد الرماية، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة.
وقام الوزير بمشاهدة نهائي منافسات التراب في ختام البطولة التي تحتضنها مصر ، بمشاركة 32 دولة، وقدم الوزير ورئيس الاتحاد المصري للرماية، جوائز المراكز الثلاثة الأولى إلى الفائزين في مسابقات الفرق "تراب" (رجال وسيدات).
وأشاد وزير الشباب والرياضة بالمستوى التنظيمي المتميز لبطولة كأس العالم للرماية بالخرطوش على مستوى كافة الأصعدة، وخروجها بالشكل المطلوب الذي يؤكد تفوق مصر وقدرتها على تنظيم كبري الأحداث بفضل الخبرات والامكانيات والقدرات التي تمتلكها الدولة.
و أعرب صبحي عن تقديره لدور اللجنة المنظمة للبطولة في القيام بتلببة كافة رغبات اللاعبين المشاركين ، وتوفير كل ما يلزم لانجاح البطولة، مثنيًا على الأداء المتميز والأجواء التنافسية التي قدمها اللاعبون واللاعبات طوال منافسات البطولة.
يذكر أن كأس العالم للرماية بالخرطوش اشترك بها 400 لاعب ولاعبة من دول "الأرجنتين، أرمينيا، كندا، تشيلى، كولومبيا، كرواتيا، قبرص، التشيك، الدنمارك، أسبانيا، اليونان، الهند، كازاخستان، السعودية، الكويت، ليبيا، لبنان، لوكسمبرج، المغرب، النرويج، بيرو، بولندا، قطر، رومانيا، روسيا، سلوفينيا، السودان، سلوفاكيا، سوريا، الإمارات، أوكرانيا، ومصر الدولة المستضيفة".
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